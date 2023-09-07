Беспилотник ВСУ атаковал промышленный объект в Брянске
Вооруженные силы Украины совершили атаку на промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших нет. В результате атаки произошло возгорание административного здания.
«На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы», - отметил губернатор Брянской области.
Брянское село Случевск в четверг попало под обстрел со стороны ВСУ. По населенному пункту выпустили 30 снарядов из реактивной системы «Град». Уничтожен жилой дом, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru