Беспилотник ВСУ атаковал промышленный объект в Брянске

Вооруженные силы Украины совершили атаку на промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Средствами РЭБ подавили беспилотник над Брянском

Пострадавших нет. В результате атаки произошло возгорание административного здания.

«На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы», - отметил губернатор Брянской области.

Брянское село Случевск в четверг попало под обстрел со стороны ВСУ. По населенному пункту выпустили 30 снарядов из реактивной системы «Град». Уничтожен жилой дом, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры