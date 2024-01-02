Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде

В Белгороде звучит сирена ракетной опасности.

В Шебекинском округе при обстреле ВСУ погиб человек

Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал о необходимости местным жителям спуститься в укрытия.

Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:БелгородВСУУкраина

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