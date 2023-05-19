Симоньян заявила, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки

Главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале заявила, что на её имя на работу «прислали бандероль со следами взрывчатки».

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По её словам, опасную посылку обнаружила служба безопасности.

Позже Симоньян добавила, что бандероль была прислана из Гонконга, а вместо взрывного устройства в ней оказалась сексуальная игрушка.

«Говорят, это некая «вибропуля» для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее», - написала она.

Ранее Симоньян заявила, что её перемещениями и посылками на её имя занимаются «хорошие люди в погонах», которые «не обязаны ставить её в известность», сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеВзрывное УстройствоМаргарита Симоньян

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