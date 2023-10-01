Симоньян сообщила о падении БПЛА рядом с ее домом в Адлере

По словам журналистки, БПЛА рухнул напротив дома, где она выросла. Она уточнила, что сегодня там проживает ее родня.

«Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В конце августа главред RT утверждала, что за одну неделю рядом с ее домом в Подмосковье упали два дрона.

Российские средства ПВО 1 октября уничтожили беспилотник над территорией Краснодарского края, напоминает «Радиоточка НСН».

