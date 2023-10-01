Симоньян сообщила о падении БПЛА рядом с ее домом в Адлере
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что рядом с ее домом в Адлере упал ударный беспилотник.
По словам журналистки, БПЛА рухнул напротив дома, где она выросла. Она уточнила, что сегодня там проживает ее родня.
«Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В конце августа главред RT утверждала, что за одну неделю рядом с ее домом в Подмосковье упали два дрона.
Российские средства ПВО 1 октября уничтожили беспилотник над территорией Краснодарского края, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru