Симоньян опубликовала список погибших солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян разместила перечень находившихся на борту Ил-76 список военнопленных солдат ВСУ в своем Telegram-канале.
К своему посту Симоньян прикрепила фото таблицы с датами рождения и именами 65 погибших пленных.
Напомним, самолет потерпел крушение при выполнении планового вылета в Белгородской области 24 января. Сообщается, что на борту, помимо пленных украинских солдат, находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли, утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Минобороны России обвинило в трагедии ВСУ. По данным ведомства, удар по Ил-76 был нанесен из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
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