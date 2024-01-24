Симоньян опубликовала список погибших солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76

К своему посту Симоньян прикрепила фото таблицы с датами рождения и именами 65 погибших пленных.

Напомним, самолет потерпел крушение при выполнении планового вылета в Белгородской области 24 января. Сообщается, что на борту, помимо пленных украинских солдат, находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли, утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Минобороны России обвинило в трагедии ВСУ. По данным ведомства, удар по Ил-76 был нанесен из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

