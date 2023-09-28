Силы РЭБ подавили беспилотник на подлете к Брянску

Силам РЭБ удалось посадить украинский беспилотник на подлете к Брянску, написал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

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«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску», - написал он.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте работают профильные службы.

Накануне власти Дагестана запретили использование дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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