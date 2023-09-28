Силы РЭБ подавили беспилотник на подлете к Брянску
28 сентября 202308:23
Силам РЭБ удалось посадить украинский беспилотник на подлете к Брянску, написал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску», - написал он.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте работают профильные службы.
Накануне власти Дагестана запретили использование дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru