Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Псковской областью
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Псковской областью. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве указали, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка террористической атаки Киева по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен ... летательный аппарат над территорией Псковской области», — говорится в сообщении министерства.
В конце августа 2023 года ВСУ атаковали беспилотниками аэродром под Псковом, в результате загорелись самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, напоминает Ura.ru.
Накануне над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской областями нейтрализовали 21 украинский дрон, указывает телеканал «360».
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