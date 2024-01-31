Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Псковской областью

В ведомстве указали, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка террористической атаки Киева по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен ... летательный аппарат над территорией Псковской области», — говорится в сообщении министерства.



В конце августа 2023 года ВСУ атаковали беспилотниками аэродром под Псковом, в результате загорелись самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, напоминает Ura.ru.

Накануне над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской областями нейтрализовали 21 украинский дрон, указывает телеканал «360».

