Белгородское село Дроновка осталось без света после атаки ВСУ

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако в селе Мокрая Орловка взрывом были повреждены КАМАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц.

Ранее Гладков сообщил, что в столице региона установили 22 остановки из бетонных конструкций для защиты от возможных обстрелов, пишет RT.

