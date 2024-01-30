Белгородское село Дроновка осталось без света после атаки ВСУ

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали белгородские села Дроновка и Мокрая Орловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Село Новая Таволжанка под Белгородом попало под обстрел ВСУ

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако в селе Мокрая Орловка взрывом были повреждены КАМАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц.

Ранее Гладков сообщил, что в столице региона установили 22 остановки из бетонных конструкций для защиты от возможных обстрелов, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры