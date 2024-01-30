Белгородское село Дроновка осталось без света после атаки ВСУ
30 января 202416:19
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали белгородские села Дроновка и Мокрая Орловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако в селе Мокрая Орловка взрывом были повреждены КАМАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц.
Ранее Гладков сообщил, что в столице региона установили 22 остановки из бетонных конструкций для защиты от возможных обстрелов, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru