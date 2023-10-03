Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны во вторник вечером уничтожили украинскую ракету «Нептун» недалеко от Крыма, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что попытка атаки с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» произошла около 20:30 мск.

Дежурные средства ПВО обнаружили ракету и уничтожили ее у побережья Крыма над северо-западной частью акватории Черного моря, заявили в Минобороны.

В понедельник Министерство обороны сообщило о перехвате двух украинских ракет «Гром-2» в небе над Крымом. Обломки упали на территории Джанкойского района на севере полуострова, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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