Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем
Российские средства противовоздушной обороны во вторник вечером уничтожили украинскую ракету «Нептун» недалеко от Крыма, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» произошла около 20:30 мск.
Дежурные средства ПВО обнаружили ракету и уничтожили ее у побережья Крыма над северо-западной частью акватории Черного моря, заявили в Минобороны.
В понедельник Министерство обороны сообщило о перехвате двух украинских ракет «Гром-2» в небе над Крымом. Обломки упали на территории Джанкойского района на севере полуострова, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru