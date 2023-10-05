Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью
Противовоздушная оборона предотвратила попытку Украины совершить атаку в Курской области с помощью беспилотника, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки произошла около 20:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью», - отметили в Минобороны.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил о работе ПВО и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Также он попросил не трогать обломки сбитых аппаратов.
Авиация Черноморского флота России 5 октября уничтожила украинский безэкипажный катер в северо-западной части акватории Черного моря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru