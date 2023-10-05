Минобороны РФ: Над Брянской областью снова сбили украинский беспилотник

Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории России была пресечена около 15:00 мск 5 октября, сообщает Минобороны РФ.

Гладков: Обломки беспилотника повредили административное здание в Белгороде

В ведомстве заявили, что над Брянской областью дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Ранее в Минобороны России рассказали, что над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОСпецоперацияУкраинаБеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры