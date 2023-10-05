Минобороны РФ: Над Брянской областью снова сбили украинский беспилотник
5 октября 202315:36
Очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории России была пресечена около 15:00 мск 5 октября, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что над Брянской областью дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
Ранее в Минобороны России рассказали, что над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ рассказали о состоянии Игоря Николаева после операции
- Пашинян и Зеленский встретились на европолях
- У петербуржца арестовали яхту за долги по алиментам
- Несколько человек погибли при атаке беспилотников на военный колледж в Сирии
- В Горловке из-за обстрела ВСУ погибли две женщины
- Минюст предложил конфисковывать изъятые смартфоны и ноутбуки
- Самая высокая гора в Европе Монблан уменьшилась на два метра
- Шаман пообещал россиянам, что ядерной войны не будет
- Минобороны РФ: Над Брянской областью снова сбили украинский беспилотник
- Синоптик призвал москвичей не торопиться с зимней резиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru