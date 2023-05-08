СМИ: В Смоленской области упал дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком
Неизвестный беспилотный летательный аппарат с камерой и Wi-Fi передатчиком рухнул в Темкинском районе Смоленской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
ЧП произошло в деревне Власово. Беспилотник обнаружила местная жительница, которая сообщила о находке в полицию.
«При визуальном осмотре взрывных устройств на беспилотнике не обнаружили. Маркировки на корпусе не было. Внутри дрона — двигатель, аккумуляторная батарея, видеокамера и Wi-Fi-передатчик», — отмечает издание.
Беспилотник изъяли, правоохранители разыскивают владельца аппарата.
Накануне в Минобороны сообщили, что в течение ночи 7 мая силы РФ уничтожили и подавили над Черным морем 22 украинских беспилотника, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru