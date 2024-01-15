Гладков: В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций
Более 20 остановок из бетонных конструкций установили в Белгороде. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«За прошедшие дни установили ... 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Их установили 3», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что с 15 января планируется установить еще около десяти таких конструкций.
Всего власти Белгорода намерены разместить в городе свыше 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций.
Ранее Вячеслав Гладков заявил о возможной установке модульных защитных конструкций у остановок общественного транспорта в Белгороде, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд запретил онлайн-продажу устройств, скрывающих номера авто от камер
- Депутат Милонов предложил запретить в России вазэктомию
- В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины
- Минсельхоз: Томаты и огурцы дорожают сезонно, весной начнут дешеветь
- «Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Глава МИД КНДР с делегацией прибыла в Москву
- Гладков: В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций
- Депортированный из Латвии пенсионер назвал ситуацию «настоящим геноцидом»
- Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод в Шахте «Заполярная» в Воркуте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru