Гладков: В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

«За прошедшие дни установили ... 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Их установили 3», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что с 15 января планируется установить еще около десяти таких конструкций.

Всего власти Белгорода намерены разместить в городе свыше 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций.

Ранее Вячеслав Гладков заявил о возможной установке модульных защитных конструкций у остановок общественного транспорта в Белгороде, напоминает RT.

