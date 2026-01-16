Российская ПВО за шесть часов уничтожила 63 дрона ВСУ
Дежурные средства ПВО за шестьчасов уничтожили 63 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
По данным ведомства, речь идёт о периоде с 12:00 до 18:00 мск 16 января. Подавляющее большинство дронов были сбиты над территорией Белгородской области - 54 штуки.
Отмечается, что ещё четыре БПЛА уничтожили над территорией Саратовской области, ещё два дрона над территорией Брянской области и по одному беспилотнику над территориями Крыма, Воронежской и Рязанской областей.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что над Брянской областью сбили две ракеты «Нептун» и шесть дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
