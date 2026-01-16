Российская ПВО за шесть часов уничтожила 63 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО за шестьчасов уничтожили 63 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

В Рязанской области из-за атаки дронов пострадали два человека

По данным ведомства, речь идёт о периоде с 12:00 до 18:00 мск 16 января. Подавляющее большинство дронов были сбиты над территорией Белгородской области - 54 штуки.

Отмечается, что ещё четыре БПЛА уничтожили над территорией Саратовской области, ещё два дрона над территорией Брянской области и по одному беспилотнику над территориями Крыма, Воронежской и Рязанской областей.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что над Брянской областью сбили две ракеты «Нептун» и шесть дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры