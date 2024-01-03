Силы ПВО сбили 12 ракет над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских ракет над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.
Попытка атаки со стороны Украины пресечена утром 3 января. Сбито шесть ракет «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха», уточнили в ведомстве.
Накануне украинские войска нанесли удар по Белгороду. Жертвой атаки стал местный житель. Пять человек пострадали.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не исключил, что каникулы в регионе продлят до 19 января, отмечает RT.
В субботу, 30 декабря, украинская армия обстреляла центр Белгорода. Погибли 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru