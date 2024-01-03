Силы ПВО сбили 12 ракет над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских ракет над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

Один из снарядов при обстреле Шебекино Белгородской области попал в административное здание

Попытка атаки со стороны Украины пресечена утром 3 января. Сбито шесть ракет «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха», уточнили в ведомстве.

Накануне украинские войска нанесли удар по Белгороду. Жертвой атаки стал местный житель. Пять человек пострадали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не исключил, что каникулы в регионе продлят до 19 января, отмечает RT.

В субботу, 30 декабря, украинская армия обстреляла центр Белгорода. Погибли 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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