Силы ПВО перехватили украинский дрон над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку в Белгородской области.

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Попытка нападения пресечена около 17:10 мск. Киев пытался атаковать при помощи беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область около 10 раз, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Дубино квадрокоптер противника сбросил два взрывных устройства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская областьМинобороны РФ

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