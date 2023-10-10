Силы ПВО перехватили украинский дрон над Белгородской областью
Минобороны России сообщило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку в Белгородской области.
Попытка нападения пресечена около 17:10 мск. Киев пытался атаковать при помощи беспилотника.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», - сообщается в Telegram-канале ведомства.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область около 10 раз, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Дубино квадрокоптер противника сбросил два взрывных устройства, передает «Радиоточка НСН».
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