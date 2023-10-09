ТАСС: Армия России уничтожила пункт управления дронов ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.
Как отметил собеседник агентства, за прошедшие сутки российские силы уничтожили пункт управления дронами с антенно-модульным устройством в районе Садового.
«Потери ВСУ в живой силе составили двое убитых», — указал представитель оперативных служб.
Кроме того, в селе Антоновка в районе Антоновского моста были уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом и автомобиль противника. Украинская сторона потеряла 5 человек убитыми и 2 ранеными.
Ранее ВС России отразили атаку ВСУ и уничтожили разведгруппу противника на Южнодонецком направлении, пишет «Свободная пресса».
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