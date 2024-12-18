Силы ПВО отразили атаку 10 ракет в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 10 ракет в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Каменском районе в результате падения обломков сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка на Первомайской улице загорелся жилой дом. На месте работают дежурно-спасательные службы.
Слюсарь подчеркнул, что осколками были повреждены окна в доме по улице Речная. По улице Карла Маркса во дворе домовладения был обнаружен еще один фрагмент ракеты. Погибших и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.
Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла ракетный удар по расположенному в Ростовской области военному аэродрому Таганрог. Для удара ВСУ использовали шесть баллистических ракет ATACMS американского производства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
- СМИ: Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области
- Том Круз получил престижную награду ВМС США
- Первый канал снимет ряд фильмов по мотивам «Незнайки» Николая Носова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru