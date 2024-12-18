Силы ПВО отразили атаку 10 ракет в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 10 ракет в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Каменском районе в результате падения обломков сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка на Первомайской улице загорелся жилой дом. На месте работают дежурно-спасательные службы.

Слюсарь подчеркнул, что осколками были повреждены окна в доме по улице Речная. По улице Карла Маркса во дворе домовладения был обнаружен еще один фрагмент ракеты. Погибших и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла ракетный удар по расположенному в Ростовской области военному аэродрому Таганрог. Для удара ВСУ использовали шесть баллистических ракет ATACMS американского производства, передает «Радиоточка НСН».

