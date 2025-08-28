В Кремле еще не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
28 августа 202509:52
Фильм «Кремлевский волшебник» режиссера Оливье Ассайаса еще не видели в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее был обнародован первый кадр из ленты, снятой по мотивам книги писателя Джулиано да Эмполи, пишет 360.ru. В картине актер Джуд Лоу воплотил образ российского лидера Владимира Путина.
«Пока не смотрели», - рассказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, видели ли новый фильм в Кремле.
«Кремлевский волшебник» впервые представят на Венецианском кинофестивале 31 августа.
