В Кремле еще не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

Фильм «Кремлевский волшебник» режиссера Оливье Ассайаса еще не видели в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фильм «Кремлевский волшебник» покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа

Ранее был обнародован первый кадр из ленты, снятой по мотивам книги писателя Джулиано да Эмполи, пишет 360.ru. В картине актер Джуд Лоу воплотил образ российского лидера Владимира Путина.

«Пока не смотрели», - рассказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, видели ли новый фильм в Кремле.

«Кремлевский волшебник» впервые представят на Венецианском кинофестивале 31 августа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ПутинКиноДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры