В Кремле еще не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

Ранее был обнародован первый кадр из ленты, снятой по мотивам книги писателя Джулиано да Эмполи, пишет 360.ru. В картине актер Джуд Лоу воплотил образ российского лидера Владимира Путина.

«Пока не смотрели», - рассказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, видели ли новый фильм в Кремле.

«Кремлевский волшебник» впервые представят на Венецианском кинофестивале 31 августа.

