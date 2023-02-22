Силовики задержали предполагаемого поджигателя общежития в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого поджигателя общежития в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, это уроженец Белгородской области. Она отметила, что в ближайшее время задержанный будет доставлен на допрос.
Пожар в 16-этажном здании на Международной улице в Москве произошёл вечером 21 февраля. Погибли семь человек, в том числе двое детей.
Ранее в СК заявили, что причиной пожара стал поджог, злоумышленник действовал из «личных неприязненных отношений к жильцам общежития», сообщает НСН.
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