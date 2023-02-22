СК: Причиной пожара в центре Москвы стал поджог по мотиву неприязни
Причиной пожара в 16-этажном здании в центре Москвы, в котором располагаются отель и общежитие, стал поджог. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
Ранее стало известно о возгорании на улице Международная в Москве. В здании находится в том числе гостиница «МКМ». Жертвами пожара стали семь человек, двое из которых дети, еще 15 человек пострадали. По факту ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как отметили в СК, «неустановленное лицо» совершило поджог помещения на 5 этаже. Следователи указывают, что злоумышленник действовал из «личных неприязненных отношений к жильцам общежития».
«Следствием проверяется организация, в собственности которой находится данное общежитие (ст. 238 УК РФ). Изучается изъятая служебная документация», — цитирует Иванову РИА Новости.
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