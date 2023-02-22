Установлена личность подозреваемого в поджоге общежития в Москве
Стала известна личность подозреваемого в поджоге квартиры в здании общежития на Международной улице в центре российской столицы, где находится отель «МКМ». Как сообщают «Известия», в розыск объявлен некий Юрий Х.
По уточнённым показаниям очевидцев, в одной комнате на этаже проживали сразу 10 человек — две женщины и восемь детей. В одну из других комнат недавно въехали мужчина с женщиной, после чего там постоянно возникали пьяные драки и скандалы.
Жильцы считают, что подозреваемого раздражал шум от детей, которые собирали в этот вечер шкаф. В пьяном виде он пришёл выяснять отношения, а потом поджог стоявшие в коридоре мешки с мусором.
При пожаре минувшим вечером в доме на Международной улице в Таганском районе сгорели шесть квартир. Погибли семь человек, пострадали 11 человек, двое из них — дети. Следственный комитет возбудил дела об убийстве и умышленном уничтожении имущества.
Кроме того, открыто дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверяется организация, в собственности которой находится общежитие.
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