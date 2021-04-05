ФСБ задержала в Кисловодске исламиста, готовившего теракт
5 апреля 202110:29
ФСБ совместно с СК РФ и МВД пресекли деятельность в Кисловодске исламиста, который готовил теракт против силовиков, сообщает РИА Новости.
Он собирался совершить нападение на них с помощью самодельных бомб в интересах международных террористических организаций.
Также задержаны трое граждан РФ, которые финансировали боевиков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru