ФСБ задержала в Кисловодске исламиста, готовившего теракт

ФСБ совместно с СК РФ и МВД пресекли деятельность в Кисловодске исламиста, который готовил теракт против силовиков, сообщает РИА Новости.

Он собирался совершить нападение на них с помощью самодельных бомб в интересах международных террористических организаций.

Также задержаны трое граждан РФ, которые финансировали боевиков.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомТеррористыИсламистыМВДСК РФФСБ
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