Экс-замминистра просвещения Марину Ракову оставили в СИЗО до 6 августа

Тверской суд Москвы продлил арест бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщает пресс-служба суда.

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В сообщении говорится, что ходатайство следователя о продлении меры пресечения было удовлетворено, Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, останется в СИЗО до 6 августа.

Экс-замминистра Раковой вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.

Ранее суд арестовал её до 5 марта 2022 года, после чего продлил арест ещё на три месяца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестСИЗОМошенничествоМинпросвет
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