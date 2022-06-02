Экс-замминистра просвещения Марину Ракову оставили в СИЗО до 6 августа

В сообщении говорится, что ходатайство следователя о продлении меры пресечения было удовлетворено, Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, останется в СИЗО до 6 августа.

Экс-замминистра Раковой вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.

Ранее суд арестовал её до 5 марта 2022 года, после чего продлил арест ещё на три месяца.