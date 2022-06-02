Экс-замминистра просвещения Марину Ракову оставили в СИЗО до 6 августа
Тверской суд Москвы продлил арест бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что ходатайство следователя о продлении меры пресечения было удовлетворено, Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, останется в СИЗО до 6 августа.
Экс-замминистра Раковой вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.
Ранее суд арестовал её до 5 марта 2022 года, после чего продлил арест ещё на три месяца.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Пеле обратился к Путину по поводу ситуации на Украине
- Рогозин рассказал, как Роскосмос помогает Минобороны
- Экс-замминистра просвещения Марину Ракову оставили в СИЗО до 6 августа
- В ДНР заявили о подавлении контрнаступления ВСУ в районе Авдеевки
- В МИД РФ заявили, что ответят на новые антироссийские санкции ЕС
- Цены производителей еврозоны в апреле скакнули до рекордных 37,2%
- Касаткина не смогла выйти в финал Roland Garros
- США ввели санкции против Захаровой, Мордашова и Ролдугина
- Администрация Запорожской области намерена национализировать имущество Украины
- Путин наградил шахматиста Карякина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru