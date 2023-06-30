Марочко заявил об обнаружении массовых захоронений украинских солдат в ЛНР

«При помощи аэроразведки в низинах, удаленных от населенных пунктов, выявлены свежие траншеи и насыпи. Установлено что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков», — написал офицер в своем Telegram-канале.

По словам Марочко, захоронения были найдены в районах Макеевки и Невского, пишет RT.

Ранее подполковник в отставке сообщил, что части ВСУ стреляют по своим сослуживцам в районе Красного Лимана. Так, был зафиксирован огонь с позиций Нацгвардии Украины по позициям 67-й механизированной бригады ВСУ близ Серебрянки, пишет «Свободная пресса».

