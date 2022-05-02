Губернатор Гладков объяснил звуки взрывов в Белгороде

Хлопки, которые раздались в Белгороде в ночь на понедельник, были связаны с работой российской авиации в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор сообщил о двух сильных взрывах

Ранее стало известно, что ночью в Белгороде были слышны два взрыва. Причины произошедшего не уточнялись, однако оперштаб сообщил, что повреждений и разрушений нет.

«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции. Безопасности жителей области ничего не угрожало», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: НСН
ТЕГИ:ВзрывыБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры