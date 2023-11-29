Сильный ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона

«Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять», — отмечает СМИ.

Дерево посадили напротив Белого дома две недели назад вместо ели, стоявшей там с 2021 года и пораженной грибковым заболеванием, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В четверг огни на елке должен торжественно зажечь президент США Джо Байден. Мероприятие планируют провести, несмотря на инцидент с деревом. При этом сотрудники национальной службы парков усомнились, что елку сохранят и используют для праздника, отмечает телеканал «360».

