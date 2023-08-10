Сильный пожар бушует в подмосковном Домодедово
10 августа 202304:35
В подмосковном Домодедово произошло возгорание автосервиса, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей региона.
Пожар случился в селе Константиново. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время уточняется причина возгорания и информация о возможных пострадавших.
Ранее страховщики назвали пожары главным риском для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сильный пожар бушует в подмосковном Домодедово
- Байден: Информация об участии в бизнесе сына – лож
- Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за решения суда по делу об оскорблении ребенка за шапку с Z
- СМИ: Трамп возмутился из-за передачи прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter
- Спасатели нашли пропавшую в тайге на Алтае девочку
- На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают спасатели и тяжелая техника
- В России опустились оптовые цены на селедку
- ФАС усилит контроль за торговыми сетями в регионах
- Два человека погибли в автоаварии с бензовозом в Самарской области
- Памфилова осудила призыв Рады не признавать выборы в новых регионах России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru