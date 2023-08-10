Сильный пожар бушует в подмосковном Домодедово

В подмосковном Домодедово произошло возгорание автосервиса, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей региона.

В Краснодарском крае произошел пожар на элеваторе

Пожар случился в селе Константиново. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время уточняется причина возгорания и информация о возможных пострадавших.

Ранее страховщики назвали пожары главным риском для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДомодедовоПожарПожарные

Горячие новости

Все новости

партнеры