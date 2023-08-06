В Краснодарском крае произошел пожар на элеваторе

В здании элеватора в поселке Кубанском Краснодарского края произошло возгорание, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На территории Воткинского завода в Удмуртии прогремел взрыв

Загорелся склад с шелухой от семечек. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Работу пожарных осложняет сильный ветер и сухая погода. К тушению привлекли 78 человек. Им помогают 12 единиц техники.

В подмосковном Дмитрове в воскресенье произошел пожар на фабрике спортивных товаров. Площадь горения составила 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

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