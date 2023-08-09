Страховщики назвали пожары главным риском для россиян

Большинство страховых выплат, полученных россиянами в первом полугодии 2023 года, связаны с пожарами, сообщает компания «Ингосстрах».

Доля таких выплат составила 57%, на втором месте в структуре рисков повреждение имущества водой (27% выплат), далее идут убытки от противоправных действий (5,5%) и стихийных бедствий (2,1%).

Главный риск для квартир – повреждение водой (79% выплат), при этом для частных домов страшнее всего пожары (79%), отмечают в компании.

По словам начальника управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании Николая Цветницкого, их клиенты могут выбрать и классические программы страхования, и «собрать» собственный полис, добавив туда дополнительные риски.

