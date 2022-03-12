Сигнал тревоги подал самолет Санкт-Петербург-Сочи над Казахстаном

Лайнер рейса Санкт-Петербург- Сочи подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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«Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи подал сквок general emergency над Казахстаном, он следует в аэропорт назначения», — цитирует источника агентства Газета.ru.

Известно, что самолет снизил высоту до 6,5 тыс. м, и уже снова поднимается в небо. Авиаслужбы выясняют причину подачи сигнала тревоги.

Ранее пассажирский самолет самолет Sukhoj Superjet-100 рейсом из Волгограда в Москву после сигнала бедствия совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Приземление воздушной машины зафиксировал сервис FlightRadar 24.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеБедствиеКазахстанСамолет
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