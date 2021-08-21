Самолет из Волгограда приземлился в Москве после сигнала бедствия

Пассажирский самолет самолет Sukhoj Superjet-100 рейсом из Волгограда в Москву после сигнала бедствия совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Приземление воздушной машины зафиксировал сервис FlightRadar 24.

По данным информированного источника «Интерфакса», посадка прошла штатно.

Ранее сообщалось, что сигнал бедствия экипаж мог подать над Тамбовской областью из-за разгерметизации салона.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШереметьевоПроисшествиеСамолетыSukhoi Superjet-100
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