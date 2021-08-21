Самолет из Волгограда приземлился в Москве после сигнала бедствия
21 августа 202114:52
Пассажирский самолет самолет Sukhoj Superjet-100 рейсом из Волгограда в Москву после сигнала бедствия совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Приземление воздушной машины зафиксировал сервис FlightRadar 24.
По данным информированного источника «Интерфакса», посадка прошла штатно.
Ранее сообщалось, что сигнал бедствия экипаж мог подать над Тамбовской областью из-за разгерметизации салона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru