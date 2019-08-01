Сибирь подожгли «черные лесорубы»?

Такое поручение Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД Дмитрий Медведев дал на совещании в Чите. Напомним, в эфире НСН предположения об умышленном поджоге лесов с целью сокрытия следов незаконной вырубки высказывал, в частности, политолог Алексей Мухин, а стилист Сергей Зверев, известный неравнодушным отношением к проблемам экологии, прямо утверждал на пресс-конференции в НСН, что Сибирь поджигают, чтобы скрыть незаконную вырубку.



О подозрительном сходстве очагов возгорания и мест, где до этого фиксировались вырубки «черных лесорубов», заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Лес загорается в нескольких точках одновременно. Кроме того, вокруг сожженных деревьев аккуратно уложена древесина, - отметил парламентарий. Он убежден, что такое невозможно без ведома местных властей:

«Не могу представить, что кто-то вывезет несколько сотен лесовозов, ни разу не попав в поле зрения», - сказал Бурматов.

В Сибирь и на Дальний Восток распоряжением главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уже направлены следователи центрального аппарата для установления причин масштабных пожаров. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, эксперты ведомства также проверят, как осуществлялось предупреждение и предотвращение возгораний. Между тем, МЧС уже установило, что на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний, - сказал замначальника центра «Антистихия» Сергей Абанин. Ситуация с лесными пожарами, по его словам, развивается по неблагоприятному сценарию: «Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях».

Сейчас на территории 11 регионов России горит более трёх миллионов гектаров леса. К их тушению приступила авиагруппировка Минобороны. По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который находится в Красноярском крае, в регион передислоцированы 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами. Самолеты будут вылетать на тушение пожаров не менее 20 раз в день. Полеты будут выполняться парами, причем, в каждом самолете будут находиться по два экипажа для безостановочной работы, сказал замминистра. В свою очередь «Ростех» готовится искусственно вызвать дожди: проведенная авиаразведка показала, что на севере Иркутской области наблюдаются пригодные для искусственного вызова дождя погодные условия.

Дым от пожаров в Сибири распространился даже на Аляску и в некоторые части западного побережья Канады и американского Сиэтла, сообщается на сайте NASA. Президент США Дональд Трамп сегодня позвонил Владимиру Путину с предложением помочь России в борьбе с лесными пожарами.

