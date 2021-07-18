Швейцария оказалась в зоне наводнения

Наводнение добралось до Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии, передает DPA со ссылкой на местные власти.

Разрушительное наводнение добралось до Австрии

Так, из-за стихии отдельные населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира.

Наводнение спровоцировали экстремальные ливни, которые продолжались 24 часа. Особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш. Железнодорожное сообщение между Бад-Шандау в Германии и Дечином в Чехии было прервано.

Сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в Верхней Баварии из-за наводнения и оползней из-за сильных ливней.

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ТЕГИ:НаводнениеПогодаЛивеньШвейцария
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