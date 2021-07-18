Разрушительное наводнение добралось до Австрии
18 июля 202105:30
Вслед за Германией, Бельгией и Нидерландами разрушительное наводнение добралось до Австрии, сообщает ТАСС.
В разных концах страны наблюдается потоп. Потоки воды смывают людей и машины. В ряде районах действуют предупреждения о возможной угрозе наводнений.
Тем временем, в Верхней Баварии объявили режим ЧС из-за наводнения. Число погибших из-за последствий стихии выросло до 133.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru