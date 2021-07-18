В Верхней Баварии объявили режим ЧС из-за наводнения
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Верхней Баварии из-за наводнения и оползней из-за сильных ливней, передает DPA со ссылкой на спасателей.
Из-за стихии больше всего пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен на юго-востоке Баварии. Ряд домов очистили от сели, местных жителей призывают покинуть подвалы и избегать улиц.
Число погибших из-за последствий наводнения в Германии выросло до 133. С 12 июля на запад и юго-запад Германии обрушились сильные ливни, которые привели к наводнению.
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