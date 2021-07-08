Штормовое предупреждение в Крыму продлили из-за надвигающихся ливней.

В крымском отделении МЧС предупредили, что до конца суток 8 июля на полуострове ожидаются сильный ливень, гроза, град. Также крымчанам следует опасаться шквального ветра – его скорость составит 20-25 метров в секунду.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, возможности подтопления территорий и аварий на объектах энергетики и ЖКХ.

Ранее аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как выжить при наводнении.

