Шторм «Глория» затопил пеной испанские города

23 января 202014:59

Шторм «Глория» привел к тому, что испанские города накрыло метровым слоем морской пены.

Жителям города Тосса-де-Мар приходится пробираться в свои дома, преодолевая пену, лежащую прямо возле домов, пишет Daily Mail.

Мощный шторм обрушился на Испанию в воскресенье, 19 января. Местами волны достигают высоты семи метров. На Майорке вода перехлестывает через крыши домов.

Названы наносящие наибольший экономический ущерб катаклизмы

На данный момент известно, что жертвами морской стихии стали минимум четыре человека, десятки пострадали. В некоторых городах возникли проблемы с электричеством.

Ранее ученые назвали природные катаклизмы, которые наносят человечеству наибольший вред. Во Всемирной метеорологической организации отметили, что ими являются штормы и наводнения – они всё чаще возникают из-за изменения климата.

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ФОТО: pixabay.com
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