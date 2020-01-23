Шторм «Глория» затопил пеной испанские города
Шторм «Глория» привел к тому, что испанские города накрыло метровым слоем морской пены.
Жителям города Тосса-де-Мар приходится пробираться в свои дома, преодолевая пену, лежащую прямо возле домов, пишет Daily Mail.
Мощный шторм обрушился на Испанию в воскресенье, 19 января. Местами волны достигают высоты семи метров. На Майорке вода перехлестывает через крыши домов.
На данный момент известно, что жертвами морской стихии стали минимум четыре человека, десятки пострадали. В некоторых городах возникли проблемы с электричеством.
Ранее ученые назвали природные катаклизмы, которые наносят человечеству наибольший вред. Во Всемирной метеорологической организации отметили, что ими являются штормы и наводнения – они всё чаще возникают из-за изменения климата.
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