Шпионившего за российскими военными украинца задержали в ЛНР

Гражданина Украины, собиравшего данные о местах дислокации армии России и передававшего их украинской стороне, задержали в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

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«Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники», — отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже. Расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, который по заданию Киева отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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