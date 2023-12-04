Шпионившего за российскими военными украинца задержали в ЛНР
Гражданина Украины, собиравшего данные о местах дислокации армии России и передававшего их украинской стороне, задержали в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники», — отметили в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже. Расследование продолжается.
Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, который по заданию Киева отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, напоминает RT.
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