Мужчина получил осколочное ранение при обстреле поселка в Белгородской области
В результате украинского обстрела поселка Красное в Белгородской области мужчина получил осколочное ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, раненый - комбайнер, который в момент украинского обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь и отправили домой, отметил Гладков.
Вдобавок губернатор сообщил, что осколками снарядом был поврежден комбайн.
Ранее украинская армия нанесла удар по населенному пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших в крушении Ми-8 на Алтае оказалось меньше заявленного
- Путин предоставил гражданство РФ хоккеисту «Динамо» Менеллу из США
- Казань примет Игры БРИКС-2024
- Украинскую саблистку дисквалифицировали с ЧМ за отказа пожать руку россиянке
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении 210 военных
- РБК: В Херсоне задержали обученного военной разведкой Украины мужчину со взрывчаткой
- Протест саблистки Смирновой на отказ украинки пожать руку отклонён
- Херш заявил, что администрация Байдена причастна к обеим атакам на Крымский мост
- Минобороны: Ночью ВСУ не предпринимали действий на Запорожском направлении
- Экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат приговорили к 9 годам колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru