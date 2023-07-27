Мужчина получил осколочное ранение при обстреле поселка в Белгородской области

В результате украинского обстрела поселка Красное в Белгородской области мужчина получил осколочное ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, раненый - комбайнер, который в момент украинского обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь и отправили домой, отметил Гладков.

Вдобавок губернатор сообщил, что осколками снарядом был поврежден комбайн.

Ранее украинская армия нанесла удар по населенному пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская областьПострадавшие

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