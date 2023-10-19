Shot: В Подмосковье жестоко убиты сын и теща музыканта Стаса Намина
Сын и теща музыканта, основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина жестоко убиты в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника СМИ, тела 30-летнего режиссера Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко с множественными ножевыми ранениями обнаружили в их коттедже в деревне Крюково в Истринском районе.
«Бабушку убили ударом в грудь. У ее внука множественные колото-резаные раны по всему телу», - отмечается в сообщении.
Источник указал, что все вещи в доме остались на своих местах, следов борьбы обнаружено не было. Правоохранители поймали убийцу по горячим следам: им оказался один из членов семьи. Злоумышленника доставили на допрос.
Ранее стало известно, что в Балашихе мужчина убил 66-летнюю мать и покончил с собой, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru