Shot: В Подмосковье жестоко убиты сын и теща музыканта Стаса Намина

По данным источника СМИ, тела 30-летнего режиссера Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко с множественными ножевыми ранениями обнаружили в их коттедже в деревне Крюково в Истринском районе.

«Бабушку убили ударом в грудь. У ее внука множественные колото-резаные раны по всему телу», - отмечается в сообщении.

Источник указал, что все вещи в доме остались на своих местах, следов борьбы обнаружено не было. Правоохранители поймали убийцу по горячим следам: им оказался один из членов семьи. Злоумышленника доставили на допрос.

Ранее стало известно, что в Балашихе мужчина убил 66-летнюю мать и покончил с собой, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает РЕН ТВ.

