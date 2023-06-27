Shot: в Ленинградской области мужчина нашел человеческую голову в пакете

В Ленинградской области во время прогулки с собакой мужчина обнаружил в пакете человеческую голову, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным издания, 38-летний житель города Сертолово гулял со своим псом неподалеку от дома. Животное что-то унюхало и потянуло хозяина к находке. Это был черный тлеющий пакет.

Мужчина попытался его потушить, чтобы огонь не перекинулся на близлежащую траву. Тогда из пакета к нему выкатилась человеческая голова. Уточняется, что в пакете были и другие части тела.

В настоящее время полицейские выясняют детали произошедшего и пытаются установить личность погибшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УбийствоЛенинградская Область

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