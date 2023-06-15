Разъяренный бык убил женщину в Курской области

Уточняется, что женщина скончалась в больнице от тяжелых травм. Её муж также пострадал от взбешенного животного, но от госпитализации отказался. Золотухинский межрайонный следственный отдел СУСК организовал проверку.

Telegram-канал «112» сообщил, что бык напал на супружескую пару, когда животное пытались загнать в стойло. Успокоили животное лишь спустя несколько часов. Прибывшие ветеринары взяли у быка анализы на бешенство, отмечает СМИ.

Ранее стало известно о нападении акулы на российского туриста возле пляжа одного из отелей «Dream Beach» в египетской Хургаде, пишет RT.

