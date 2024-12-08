SHOT: В Курске и Курчатове на фоне взрывов работает ПВО

На территории Курска и Курчатова произошли взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 38 485 военнослужащих

Там работает система противовоздушной обороны России. О взрывах сообщили местные жители. Они раздались рано утром.

Удалось ликвидировать несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.

Ранее главнокомандующий украинских войск Александр Сырский заявил, что одной из главных задач Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области является нанесение урона армии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Российская АрмияПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры