SHOT: В Курске и Курчатове на фоне взрывов работает ПВО

Там работает система противовоздушной обороны России. О взрывах сообщили местные жители. Они раздались рано утром.

Удалось ликвидировать несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.

Ранее главнокомандующий украинских войск Александр Сырский заявил, что одной из главных задач Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области является нанесение урона армии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

