SHOT: В Курске и Курчатове на фоне взрывов работает ПВО
8 декабря 202406:02
На территории Курска и Курчатова произошли взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.
Там работает система противовоздушной обороны России. О взрывах сообщили местные жители. Они раздались рано утром.
Удалось ликвидировать несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.
Ранее главнокомандующий украинских войск Александр Сырский заявил, что одной из главных задач Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области является нанесение урона армии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru