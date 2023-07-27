Shot: Толпа в Подмосковье устроила самосуд над подозреваемым в педофилии
Толпа мужчин избила 23-летнего молодого человека в деревне Мисайлово Московской области, его заподозрили в приставаниях к детям. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел в ЖК «Пригород Лесное» в ночь на четверг, 27 июля. Канал со ссылкой на очевидцев указывает, что количество нападавших достигло 30 человек. Так, во время избиения мужчина утверждал, что не трогал детей.
Когда на место приехала полиция, большая часть народа разошлась, задержали лишь двоих мужчин в возрасте 44 и 26 лет, указывается в сообщении. Канал подчеркнул, что избитого перед опросом решили отправить в больницу города Видного, но мужчина сбежал еще до осмотра врача, сейчас полиция ведет его поиски.
Ранее, 24 июля, барнаульские следователи возбудили уголовное дело против 29-летнего мигранта. Обвиняемый совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера в Ленинском районе Барнаула вечером 19 июля. Отмечается, что пострадавшая сумела отбиться от злоумышленника и попасть в подъезд жилого дома, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru