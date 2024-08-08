В Курской области из-за обстрелов пострадали 66 человек

Из Курской области в федеральные медицинские центры и столичные клиники эвакуированы девять пострадавших. Они направлены в НМХЦ имени Пирогова, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, а также в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Бои в Курской области идут третий день, начиная с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Точное число жертв пока не установлено. По данным врио губернатора Алексея Смирнова от 6 августа, в окрестностях Суджи погибло как минимум четыре человека, включая двух медиков, которые погибли после атаки украинского дрона на машину скорой помощи, передает «Радиоточка НСН».

