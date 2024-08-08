Кабмин выделит 220 млн руб Курской области для выплат единовременной матпомощи

В пресс-релизе также сообщается, что региональные власти должны в ближайшее время представить в Минфин и МЧС утвержденный список жителей Курской области, получивших единовременную материальную помощь после вынужденного переселения.

В пресс-службе правительства отметили, что эта оперативная мера является лишь одной из нескольких, финансируемых из федерального бюджета, передает «Радиоточка НСН».