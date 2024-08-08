Кабмин выделит 220 млн руб Курской области для выплат единовременной матпомощи

Правительство России направит 220 млн рублей на единовременную материальную помощь жителям Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина.

Эти средства предназначены для выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей каждому жителю региона, который был вынужден покинуть свое постоянное место жительства.

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В пресс-релизе также сообщается, что региональные власти должны в ближайшее время представить в Минфин и МЧС утвержденный список жителей Курской области, получивших единовременную материальную помощь после вынужденного переселения.

В пресс-службе правительства отметили, что эта оперативная мера является лишь одной из нескольких, финансируемых из федерального бюджета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
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