Кабмин выделит 220 млн руб Курской области для выплат единовременной матпомощи
Правительство России направит 220 млн рублей на единовременную материальную помощь жителям Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
Эти средства предназначены для выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей каждому жителю региона, который был вынужден покинуть свое постоянное место жительства.
В пресс-релизе также сообщается, что региональные власти должны в ближайшее время представить в Минфин и МЧС утвержденный список жителей Курской области, получивших единовременную материальную помощь после вынужденного переселения.
В пресс-службе правительства отметили, что эта оперативная мера является лишь одной из нескольких, финансируемых из федерального бюджета, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Shot: Бойцы ЧВК «Вагнер» находятся под Курском
- Военкор Коц: Поддубного нашел житель Курской области
- Харрис подтвердила, что проведет теледебаты с Трампом
- Кабмин выделит 220 млн руб Курской области для выплат единовременной матпомощи
- Пентагон назвал нападение ВСУ на Курскую область соответствующим политике США
- СМИ: Фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину
- Путин подписал закон о доплате 1200 рублей для инвалидов и пенсионеров от 80 лет
- В Пентагоне заявили, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России
- ВГТРК: военкор Поддубный был в сознании и говорил всю дорогу до больницу
- Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru