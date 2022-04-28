Школьника из Волгоградской области поставили на учёт за дискредитацию ВС России

В сообщении говорится, что несовершеннолетний распространял в социальной сети информацию, направленную на дискредитацию использования российской армии «в целях защиты интересов РФ и её граждан».

Ранее председателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга оштрафовали на 32 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ, основанием для штрафа стал репост пятисекундного ролика.