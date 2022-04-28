Школьника из Волгоградской области поставили на учёт за дискредитацию ВС России

Полиция поставила на профилактический учёт 11-летнего школьника из города Камышин Волгоградской области за дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщает пресс-служба Камышинского отдела МВД.

Суд в Москве арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации армии РФ

В сообщении говорится, что несовершеннолетний распространял в социальной сети информацию, направленную на дискредитацию использования российской армии «в целях защиты интересов РФ и её граждан».

Ранее председателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга оштрафовали на 32 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ, основанием для штрафа стал репост пятисекундного ролика.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДетиНесовершеннолетниеВолгоградская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры