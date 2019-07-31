Школьник с гранатой в Уфе потребовал 5 миллионов рублей

В Уфе школьник позвонил в экстренную службу и требовал пять миллионов рублей, угрожая взорвать гранату, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Родительский комитет поддержал идею просвещения родителей школьников

Позже полиция установила личность звонившего, им оказался 12-летний школьник, отмечает RT. В отношении родителей мальчика составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил, откуда в России берутся «школьные стрелки».

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ФОТО: Flickr
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