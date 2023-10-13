Школа в Курской области повреждена при обстреле ВСУ

Школы в районах Курской области, которые находятся в 10 км от границы с Украиной, перевели на удаленный режим ещё летом прошлого года.

В соседней Белгородской области под обстрел ВСУ сегодня попали окраины сёл Демидовка и Графовка в Краснояружском районе. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, никто из людей не пострадал.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», повреждена линия электропередачи, из-за чего свет отключился в пяти населённых пунктах. Аварийные службы устраняют последствия обстрела.

