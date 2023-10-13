Школа в Курской области повреждена при обстреле ВСУ
Здание школы повреждено в Курской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об инциденте сообщил губернатор Роман Старовойт. Удар ВСУ пришёлся по селу Козино Рыльского района.
Как уточнил глава региона, занятия в этом учебном заведении не проводятся из-за близости к границе с Украиной. Некоторые ученики проходят обучение в другой школе, другие – занимают дистанционно. В здании повреждены крыша и стены, выбиты окна, нарушено электроснабжение.
Школы в районах Курской области, которые находятся в 10 км от границы с Украиной, перевели на удаленный режим ещё летом прошлого года.
В соседней Белгородской области под обстрел ВСУ сегодня попали окраины сёл Демидовка и Графовка в Краснояружском районе. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, никто из людей не пострадал.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», повреждена линия электропередачи, из-за чего свет отключился в пяти населённых пунктах. Аварийные службы устраняют последствия обстрела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru